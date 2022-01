Call of Duty : vers la fin des sorties annuelles ? Call of Duty : vers la fin des sorties annuelles ?

Comme pour répondre aux « inquiétudes » (ou disons souhaits) de Sony, Phil Spencer de Microsoft a indiqué avoir pris contact avec les représentants de PlayStation pour non seulement indiquer que les « accords contractuels » (quels qu'ils soient) seront maintenus après le rachat d'Activision Blizzard, mais également sa volonté de « conserver » la franchise Call of Duty sur supports PlayStation.



Bon dans ce dernier cas, on verra les choses avec les années puisque, dans l'art de savoir jouer sur les mots, cela peut tout aussi bien dire que le futur sur les machines Sony se limitera à Call of Duty : Warzone.



Finalement, le plus important ne vient pas des déclarations officielles mais des sources de Jason Schreier qui évoque la possibilité que la série mette fin à son rythme de sorties annuelles, laissant plus de temps aux équipes pour lâcher des épisodes canoniques, pendant que l'argent continuera de toute façon de rentrer avec ce même Call of Duty Warzone ainsi que Call of Duty Mobile.