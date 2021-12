Remedy : Vanguard se fera avec Tencent Remedy : Vanguard se fera avec Tencent

On connaît le nouveau copain de Remedy : le mystérieux projet Vanguard sera donc en collaboration avec Tencent qui avait déjà affiché ses intentions de proximité avec le développeur en intégrant le capital à hauteur de 3,8 % plus tôt cette année.



Premier titre à service de Remedy et plus exactement F2P axée sur la coopération (mais toujours avec de la narration), Vanguard tournera sous Unreal Engine et sortira aussi bien sur PC et consoles. Le deal avec Tencent est assez simple à saisir :



- Chacun partage les coûts de développement.

- Tencent publiera le jeu sur les territoires asiatiques (et offrira une part des revenus à Remedy).

- Remedy publiera le jeu dans le reste du monde (et offrira une part des revenus à Tencent).

- Tencent pourra en outre développer une version mobile, et là encore offrira une part à Remedy.



Un projet qui s'ajoute aux travaux et partenariats en cours :



- CrossFireX (prévu le 10 février sur supports Xbox, avec Smilegate)

- Alan Wake 2 (avec Epic Games)

- Project Condor, spin-off coop à 4 de la série Control, avec 505 Games