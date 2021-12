Valve : les plus gros succès Steam en 2021 Valve : les plus gros succès Steam en 2021

Valve nous fait le bilan de l'année 2021 pour sa plates-formes Steam en citant sans ordre précis les titres qui ont rencontré le plus de succès cette année, répartis néanmoins en 3 catégories et en notant qu'on ne parle pas de ventes (preuve de la présence de nombreux F2P) mais bien du pognon généré sur la plate-forme de l'éditeur.



De quoi remarquer la présence de nombreux titres Microsoft mais également Electronic Arts, preuve que malgré l'envie de chacun de proposer ses propres services, il est toujours aussi difficile de se passer totalement de Steam, véritable plaque tournante du JV PC.



Succès PLATINUM :



- Grand Theft Auto V

- Valheim

- Battlefield 2042

- New World

- Apex Legends

- Counter-Strike : Global Offensive

- Destiny 2

- Dead by Daylight

- Naraka : Bladepoint

- Dota 2

- PUBG

- Rainbow Six Siege



Succès GOLD :



- Sea of Thieves

- Forza Horizon 4

- Forza Horizon 5

- It Takes Two

- Red Dead Redemption 2

- Back 4 Blood

- The Elder Scrolls Online

- FIFA 22

- Rust

- Warframe

- Final Fantasy XIV



Succès SILVER :



- Age of Empires IV

- Halo Infinite

- Resident Evil Village

- Mass Effect : Edition Légendaire

- Civilization VI

- Outriders

- Stellaris

- Monster Hunter World

- Les Sims 4

- ARK : Survival Evolved

- Cyberpunk 2077

- Phasmophobia