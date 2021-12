Bravely Default II a son million de ventes

Square Enix est content d'annoncer quea dépassé le million d'unités écoulées à travers le monde, en faisant des trois épisodes celui qui a le plus rapidement atteint ce cap. Joli mais nuance : c'est aussi le seul des 3 à avoir bénéficié d'une sortie mondiale, et d'un (plus ou moins) inattendu renfort via une version PC lâchée à la rentrée.Mais ça reste 1 million de ventes et on rappellera que le producteur Tomoya Asano a déjà des plans en tête pour un, mais qu'il faudra d'abord 3 ou 4 ans avant d'en voir la couleur.