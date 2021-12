Embracer fait ses emplettes de fin d'année, avec du JV, de l'animation et du comics Embracer fait ses emplettes de fin d'année, avec du JV, de l'animation et du comics

Embracer avait annoncé vouloir cracher encore beaucoup d'argent pour gonfler son statut à coups de rachat, et pas forcément que dans le cadre du JV, et met officiellement ses intentions à exécution avec plusieurs nouvelles cordes à son arc :



- Perfect World Entertainment (125 millions de dollars)

Inclus les production PWE Publishing dont Torchlight ainsi que divers studios dont Cryptic, spécialiste des MMO (Star Trek Online, Neverwinter…)



- DIGIC Pictures (montant non indiqué)

Boîte d'animation hongroise travaillant sur les CG et BA en collaboration avec tout un tas d'éditeurs (FFXV, Elden Ring, COD, Assassin's Creed Valhalla…)



- Shiver Entertainment (montant non indiqué)

Boîte de co-développement ayant un certain CV coté Switch (Mortal Kombat 11)



- Asmodee (3 milliards de dollars !)

Géant français du jeu de société



- Dark Horse (montant non indiqué)

Géant du comics US, inclus la société de productions films & série TV Dark Horse Entertainment, et va devenir le 10e pilier d'Embracer



Les dix groupes d'Embracer autour desquels gravitent les tonnes de studio :



- THQ Nordic

- Koch Media

- Coffee Stain

- Amplifier

- Saber Interactive

- DECA Games

- Gearbox

- Easybrain

- Asmodee

- Dark Horse