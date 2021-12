Gran Turismo 7 aura plus de 90 circuits Gran Turismo 7 aura plus de 90 circuits

En attendant un State of Play dédié (non confirmé mais probable vu la façon dont communique Sony), Gran Turismo 7 accueille une nouvelle salve d'informations via une simple brochure publicitaire distribuée dans l'un des plus gros points de ventes japonais, et voici tout ce qui en sort :



- Présence d'un « centre commercial » où vous retrouverez 60 marques, pour plus de 300 véhicules post-2011.

- Présence de véhicules historiques japonais des années 80/90.

- Renouvellement des offres tous les jours.

- Plus de 420 modèles au total (tous « premium »).

- Votre garage pourra accueillir 1000 véhicules.

- 130 roues et 600 pièces aérodynamiques.

- Pouvoir visualiser le changement d'huile, lavage du bolide, etc.

- 2500 emplacements pour le mode photo (avec des décors de 40 pays différents).

- Plus de 90 circuits (avec météo) à travers le monde.



Sortie toujours prévue le 4 mars 2022, sur PlayStation 5 et PlayStation 4.