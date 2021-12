[RUMEUR] VGC : Bully 2, attendu pour les Game Awards, serait proche de la révélation [RUMEUR] VGC : Bully 2, attendu pour les Game Awards, serait proche de la révélation

Encore du Tom Henderson (de VGC si vous aviez oublié) pour quelque chose de lourd : Bully 2, qu'on attend depuis des années et plus exactement 15 ans, aurait logiquement dû être annoncé durant les Game Awards avant un retrait de la part der Rockstar pour des raisons inconnues.



Mais pas d'inquiétude, la révélation devrait avoir lieu « prochainement » et selon Game Informer, ça pourrait tomber la semaine prochaine. Vite !