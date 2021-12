[Rumeur] Vers un remaster de Persona 3 [Rumeur] Vers un remaster de Persona 3

Après avoir révélé l'existence de Persona 4 Arena Ultimax avant même son annonce lors des Game Awards, les fans d'Atlus gardent désormais un œil vers l'insider « Zippo » et ça tombe bien car l'homme a une autre déclaration à faire : dans le cadre des 25 ans de la franchise Persona dont les annonces continueront jusqu'en fin d'année prochain, un remaster de Persona 3 sera au programme.



Il s'agirait plus exactement d'un remaster de la version PSP, ce qui tombe bien vu son contenu plus garni que sur PS2, et contrairement à Persona 4 Golden HD, la sortie serait cette fois prévue sur plusieurs supports.



Rappelons que Atlus compte faire 7 annonces sur sa licence, la première étant celui cité en début d'article.