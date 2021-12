Battlefield 2042 : du changement dès maintenant et pour l'avenir de la franchise Battlefield 2042 : du changement dès maintenant et pour l'avenir de la franchise

C'était attendu vu les énormes problèmes au lancement de Battlefield 2042 : Electronic Arts annonce des changements « majeurs » aussi bien dans la structure de la série que l'avenir de la franchise.



En résulte que :



- Le boss de DICE, Oskar Gabrielson, quitte la boîte pour aller bosser dans une nouvelle entreprise (pas chez EA en tout cas).

- Vince Zampella, ex-star de Respawn, va désormais jouer un rôle plus important.

- La récente recrue, Marcus Lehto (l'un des concepteurs de Halo), va également prendre sa place dans l'organigramme : l'homme a sa propre équipe dans le but d'injecter plus de narration dans la franchise.

- L'avenir de la série prend pour nom Battlefield Universe, avec plusieurs jeux et offres développés par plusieurs studios US comme européens.

- A ce sujet, Ripple Effect, la boîte derrière le mode Portail du dernier épisode, développe une expérience autonome dans l'univers de Battlefield 2042.



Bien évidemment, dans l'avenir immédiat, DICE, Ripple Effect et le studio de Lehto bossent tous conjointement pour continuer d'améliorer Battlefield 2042.