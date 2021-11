SEGA x Azure : aucun accord d'exclusivité avec Xbox pour le projet ''Super Game'' SEGA x Azure : aucun accord d'exclusivité avec Xbox pour le projet ''Super Game''

Il y a peu de temps, SEGA annonçait un gros partenariat avec Microsoft et plus précisément son populaire service Azure (du Cloud Gaming) pour mettre en place son projet « Super Game », donc des titres massifs en terme de budget et essentiellement orienté online, dont la mise en place débuterait pour 2025 dans le meilleur des cas.



Mais face aux quelques doutes depuis, l'éditeur préfère clarifier le communiqué : Phantasy Star Online 2 (qui tourne aussi chez Azure en occident) est un cas particulier et dans le cas du « Super Game », aucun accord d'exclusivité n'a été signé, faisait que le titre sera multi-support quoi qu'il arrive.



Les choses ont le mérite d'être claires, sans être forcément surprenantes vu que Microsoft n'a aucun mal à ouvrir ses contrats Azure même lorsqu'ils peuvent servir à la concurrence directe, preuve que Sony/PlayStation fait partie de leur clientèle depuis bientôt 2 ans.