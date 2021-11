VR : selon le boss de Qualcomm, l'Oculus Quest 2, c'est 10 millions de ventes

Vous ne connaissez peut-être pas Cristiano Amon, donc sachez que le mec est le PDG de Qualcomm, et si vous n'avez jamais entendu parler de cette boîte, alors apprenez qu'elle sert de fournisseur à Facebook et son Oculus Quest 2 pour le composant Snapdragon XR2.Pourquoi on parle de ça ? Tout simplement parce qu'à l'occasion d'une conférence faite aux investisseurs, le mec a déclaré ouvertement que l'Oculus Quest 2 avait dépassé les 10 millions de ventes en l'espace d'un an, chiffre à vérifier même si les données Steam indiquent de toute façon que la progression des modèles autonomes de VR se fait de plus en plus grandissantes. Pour rappel, c'est environ 349€ pour le modèle 128Go, avec contrôleurs forcément.A titre de comparaison, le PlayStation VR, c'est 5 millions en 3 ans.Bref, comme quoi la VR à de l'avenir et pour les possesseurs du casque, notez qu'une version dédiée deest disponible depuis quelques heures (40Go par contre hein).