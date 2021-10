Un nouvel indice pour le remake de MGS3 Un nouvel indice pour le remake de MGS3

La semaine dernière, des sources de VGC indiquaient que l'heure était au retour du grand Konami (enfin disons le retour de quelque chose de plus ambitieux qu'actuellement) avec notamment dans les cartons un vrai remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, et ce par le studio chinois Virtuos.



Coïncidence : voilà qu'est découvert que le programmeur en chef du dit-studio a posté sur son profil LinkedIn travailler sur le remake d'un jeu d'action-aventure AAA, avec accessoirement un rendu 4K, et ce depuis octobre 2018 quand même.



Ça reste à confirmer mais les choses vont dans ce sens et pour rappel, le studio s'est illustré dans ses collaborations de chantier sur des titres variés comme Uncharted 4 et Horizon Zero Dawn, tout en se montrant spécialiste des portages Switch avec The Bioshock Collection et surtout Dark Souls Remastered.



Dans le même temps, on n'oubliera pas que les mêmes rumeurs mentionnaient le retour de Castlevania sous la forme d'un reboot, et une fois de plus la préparation de deux Silent Hill, un chez Bloober Team, l'autre chez « un studio japonais reconnu ».