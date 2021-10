[LEAK] Ghost Recon Frontline en approche [LEAK] Ghost Recon Frontline en approche

Ubisoft préparait une annonce fraîche mais on connaît tous l'éditeur et ses « leaks », donc sachez à l'avance qu'un Ghost Recon Frontline devrait être annoncé dans le courant de la journée, et on a déjà les informations suivantes :



- Retour à la formule d'origine

- Pas de monde ouvert mais des niveaux sandbox/semi-linéaire

- Se déroulera dans le Vietnam actuel

- Vue FPS (au cas où)

- Développé par Ubisoft Paris



Voilà. Rendez-vous d'ici ce soir pour en savoir plus.