Le service Game Pass propose à son tour le gîte à Marvel's Avengers

Comme nous le disions récemment, l'avenir deest clairement dans le flou et encore plus en sachant maintenant qu'une partie de Crystal Dynamics va rejoindre le chantierchez The Initiative, mais on pourra dire que les curieux auront eu de nombreuses occasions de lui laisser sa chance pour pas cher puisque, après les week-end gratuits ou encore l'intégration dans le PlayStation Now, c'est maintenant le Game Pass qui proposera le titre complet, et ce dès demain.Le prochain rendez-vous devrait bientôt avoir lieu, l'extensionexclusive aux supports PlayStation étant toujours maintenue pour cette fin d'année.