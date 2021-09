Charts UK : WarioWare vole la vedette à Tales of Arise et NBA 2K22 Charts UK : WarioWare vole la vedette à Tales of Arise et NBA 2K22

Le Royaume-Uni n'est pas vraiment le territoire phare du J-RPG et du basket-ball mais tout de même, on n'aurait jamais cru que WarioWare : Get it Together ferait l'exploit de voler la vedette à Tales of Arise et NBA 2K22, même si tout cela ne concerne que le physique et qu'il y a des chances que le résultat ne soit pas identique avec la part du dématérialisé. Mais quand même.



Quelques détails :

- WarioWare débute tout de même un peu moins bien que Miitopia.

- Tales of Arise fait le double de Scarlet Nexus.

- Pour ce dernier, 58 % pour la PS5, 28 % pour la PS4, 13 % coté Xbox et 1 % sur PC.

- Départ moyen pour NBA 2K22 (encore une fois en voûte).



1. WarioWare : Get it Together (NEW)

2. Tales of Arise (NEW)

3. NBA 2K22 (NEW)

4. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

5. Minecraft Switch (-4)

6. Life is Strange : True Colors (NEW)

7. Animal Crossing : New Horizons (-2)

8. F1 2021 (=)

9. Grand Theft Auto V (-6)

10. Super Mario 3D World (=)