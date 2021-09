Japon : la PS5 a son premier million Japon : la PS5 a son premier million

En attendant le rapport détaillé dans l'après-midi, Famitsu prend les devant en annonçant que la PlayStation 5 a enfin franchi son premier million de ventes au Japon, chose qui lui a pris environ 10 mois, ce qui est loin d'être une belle performance mais c'est déjà (un peu) mieux que la PlayStation 4 qui avait réclamé 11 mois pour faire de même.



Dans le détail :



- 1.012.656 PlayStation 5 vendues à la date arrêtée du 5 septembre

- Dont 847.421 modèles standards

- Et donc 165.235 de la Digital Edition.



Et sans que cela signifie grand-chose entre le dématérialisé, les F2P et la rétrocompatibilité, apprenez que le plus gros succès PS5 « en boîte » au Japon est Resident Evil Village avec environ… 67.000 ventes.