Assassin's Creed Odyssey va passer en 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series (MAJ) Assassin's Creed Odyssey va passer en 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series (MAJ)

En attendant que Ubisoft lâche un mot sur « l'année 2 » de Assassin's Creed Valhalla (et plus tard l'avenir de la série, tout simplement), les retardataires vont avoir l'occasion de découvrir Assassin's Creed Odyssey dans les meilleures conditions sur consoles avec le déploiement demain matin à 8h00 d'une MAJ gratuite.



Cette dernière sera dédiée aux consoles de nouvelle génération et sans non plus parler de véritable upgrade, ajoutera tout simplement l'option 60FPS sur PlayStation 5 et les deux Xbox Series.



D'ailleurs, HASARD (ou pas), le jeu est actuellement en promotion sur les deux supports, à plus ou moins 20 balles dans son édition Deluxe (numérique).