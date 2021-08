Black Myth passe à l'Unreal Engine 5 Black Myth passe à l'Unreal Engine 5

C'était pressenti et IGN a leaké par mégarde l'information, 12h avant son officialisation via un trailer qui devra attendre jusque là : la curiosité Black Myth : Wukong est passée à l'étape supérieure en changeant de moteur, pour tout simplement faire la transition de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5 pour offrir du « 4K/60FPS + Ray Tracing », sans pour autant préciser les supports.



D'ailleurs, des supports, on ne connaît encore officiellement que le PC même si par le vague terme « consoles », on peut estimer que PlayStation 5 comme Xbox Series feront partie des élues pour accueillir ce jeu d'action purement solo reprenant à son tour la légende du Roi Singe.