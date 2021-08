Le remake de Myst arrive aussi sur supports Xbox, et directement dans le Game Pass

Exclusivité Oculus Quest (et donc VR) depuis fin 2020, le remake desera dès ce 26 août jouable de manière standard sur PC mais également supports Xbox, avec comme bonne petite surprise une intégration Day One dans le service Game Pass.A noter que ceux qui veulent toujours le pratiquer en VR pourront désormais le faire avec le Valve Index et le HTC Vive.Pour en revenir au Game Pass, la liste de fin du mois s'est donc mise à jour avec les titres suivants.19 août :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)25 août :(PC, Xbox, xCloud)26 août :(PC, Xbox, xCloud)Ils quittent le service le 31 août :