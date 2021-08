Charts UK : la PS5 leader en juillet Charts UK : la PS5 leader en juillet

Comme chaque mois depuis un moment, l'institut GFK propose un rapport plus complet de la situation au Royaume-Uni, permettant notamment d'apprendre qu'en juillet, environ 146.000 consoles ont été vendues, en chute de 21 % par rapport à juin dernier.



Dans l'ordre :



1) La PS5 au sommet grâce à une grosse fournée de réa-stock

2) La Switch en légère baisse

3) Les Xbox Series, fortement impactées par des ruptures



Pour le reste :



- Près de 580.000 accessoires en tout genre vendus

- Les deux versions de Dual Sense (blanche et noire) sont 1ère et 2e du classement

- 2,09 millions de jeux vendus, dont 770.000 pour le marché physique

- A noter que les ventes numériques de Nintendo ne sont pas prises en compte

- La plus grosse part des ventes softwares revient à la PlayStation 4 (35 % des ventes de jeux en juillet), ce qui ne surprend pas avec la rétrocompatibilité.

- La Switch est toujours deuxième sur ce point (21,5%) mais encore une fois sans que ça ne veuille dire grand-chose en l'absence des données numériques des jeux Nintendo.



Le classement de juillet :



1) F1 2021

2) FIFA 21

3) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

4) Grand Theft Auto V

5) COD Black Ops Cold War

6) Red Dead Redemption 2

7) The Crew 2

8) Monster Hunter Stories 2

9) Spider-Man : Miles Morales

10) NBA 2K21



11) Mario Kart 8 Deluxe

12) Ratchet & Clank : Rift Apart

13) Jeux Olympiques de Tokyo 2020

14) Minecraft

15) Minecraft : Switch Edition

16) Assassin's Creed Valhalla

17) Animal Crossing : New Horizons

18) Battlefield 5

19) eFootball PES 2021

20) It Takes Two