Avant sa Director's Cut, Death Stranding aura eu le temps de passer les 5 millions de ventes

Kojima Productions a jusqu'à aujourd'hui été très discret sur les ventes de, se contentant d'indiquer sur le chemin que le titre était rentable (ce qui est le plus important), mais vient enfin de lever le voile sur les données en annonçant auprès de GamesIndustry le total de 5 millions de ventes, en cumulant les versions PC et PlayStation 4.Alors nous ne sommes pas au level de, ni même d'autres épisodes de cette franchise, mais pour une nouvelle licence d'un genre on peut dire très particulier, c'est quand même une bien jolie performance.Qui plus est, Hideo Kojima et son équipe ont encore de quoi gratter quelques billets avec le lancement en septembre d'une « Director's Cut » avec ses améliorations techniques et de gameplay, et surtout son contenu inédit, chose susceptible de faire craquer d'anciens indécis et pourquoi pas faire repasser à la caisse ceux qui possèdent l'original (10 balles l'upgrade).