Battlefield 2042 : le dernier mode est bien un portail vers les anciens épisodes Battlefield 2042 : le dernier mode est bien un portail vers les anciens épisodes

Avant même l'EA Play Live de ce soir où le titre sera indéniablement le principal morceau du show, DICE confirme que le fameux mode secret de Battlefield 2042 sera bien un « Portail » où l'on retrouvera le contenu de six épisodes de la franchise, dont Battefield 1942, Battlefield 3 ou encore Bad Company 2.



Ce mode sera découpé en trois parties avec d'abord la session officielle gérée par DICE, l'autre pour des modes spécialement créés par la communauté (avec rotation périodique) et enfin l'éditeur de modes justement, où vous pourrez faire tout ce que vous voulez coté règles comme la personnalisation des véhicules et même des équipes : oui, il sera possible de faire une team WW2 contre une équipe de 2042, mais ce sera à vous de gérer les règles pour maintenir un certain équilibre vu la différence de matos entre les époques.



Un mode qui sera forcément amené à évoluer avec le temps puisqu'au lancement du jeu (le 22 octobre), seulement six cartes seront disponibles, tous refaites sous Frostbite et avec même l'ajout de la physique pour 1942.