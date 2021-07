Detroit Become Human dépasse les 6 millions Detroit Become Human dépasse les 6 millions

Entre retardataires comme sortie Steam, et sans même du coup compter la possibilité d'y jouer via le PlayStation Now, Detroit : Become Human aura réussi à augmenter un peu plus son quota depuis un an, revendiquant désormais un peu plus de 6 millions de ventes, dont 1 million uniquement sur PC (via l'Epic Games Store et Steam).



De quoi pousser un peu plus son statut de plus grand succès de l'histoire du développeur, devant Heavy Rain et ses 4,5 millions, un chiffre qui n'a d'ailleurs pas été mis à jour depuis 2017.



Quantic Dream qui aujourd'hui continue de plancher en secret sur un nouveau projet, tout en se positionnant en statut de nouvel éditeur, notamment pour le titre des indépendants français de Parallel Studio.