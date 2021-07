Sumo Digital appartient désormais à Tencent Sumo Digital appartient désormais à Tencent

Celui-là n'ira pas entre les mains de Microsoft, Sony ou encore les voraces de THQ Nordic mais on reste néanmoins dans la catégorie des gros pécheurs : c'est le plus en plus massif groupe chinois Tencent qui s'est accaparé de « Sumo Group » et ses quelques 14 studios, responsables en vrac de Crackdown 3, Team Sonic Racing et plus récemment Sackboy : A Big Adventure et Hood : Outlaws & Legends.



C'est l'équivalent de 1,27 milliard de dollars qui ont été posés sur la table, et comme à chaque fois avec un rachat en dehors de celui commis par un constructeur, cela ne changera rien à la situation du groupe en matière de sorties multi-supports, et on apprend que c'est près de 40 projets (incluant assurément du mobile) qui sont actuellement en cours chez Sumo Digital, dont plusieurs en cours de partenariat avec des tiers, parfois en simple sous-traitance.