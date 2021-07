Caché au fond d'un tiroir, Final Fantasy X-3 attend éventuellement son heure Caché au fond d'un tiroir, Final Fantasy X-3 attend éventuellement son heure

Dans le cadre des 20 ans de Final Fantasy X, preuve encore que le temps file un peu trop rapidement aux goûts de ceux qui ont passé des semaines dessus à l'époque, Famitsu s'est lancé dans un long dossier sur cet épisode qui a divisé le public, entre ceux qui y voyaient l'épisode de la linéarité absolue (mais ça, c'était avant FFXIII), quand d'autres y louaient un scénario très original et surtout blindé de rebondissements (et quelle fin !).



Un dossier qui a forcément fait l'objet d'une interview auprès de Tetsuya Nomura, Motomu Toriyama et Kazushige Nojima, histoire d'apprendre l'invraisemblable : quelque part, Final Fantasy X-3 existe toujours, mais dans un tiroir. A partir des bases de Final Fantasy X : Will (un récit audio) et Final Fantasy X-2.5 (un roman), le concept du troisième épisode est bien sur le papier mais « en sommeil ».



Jusqu'à quand ? Là est la grand question, comme souvent chez Square Enix en passant, et Toriyama prévient qu'il est tout à fait possible que le jeu se fasse un jour. Mais qu'il n'osera même pas émettre le sujet avant d'avoir terminé la saga Final Fantasy VII Remake.



Donc bon, à dans dix ans peut-être.