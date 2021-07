The Last of Us (HBO) : la première saison sera composée de 10 épisodes

C'est l'une des adaptations les plus attendues et alors que le tournage de la série TV HBOvient tout juste de débuter, Craig Mazin nous fait patienter en déclarant que la première saison aura droit à dix épisodes, sans entourloupe sur la durée : chacun devrait durer environ 1 bonne heure.Donc une dizaine d'heures pour ce premier jeu, censé mettre en scène l'intégralité des événements du premier jeu mais avec évidemment de tous nouveaux éléments pour pousser la narration et la relation entre les personnages, dont des séquences spécialement livrées par Neil Druckmann (qui ont été retirées du jeu PS3 à l'époque).Et si l'impatience est là (lancement prévu pour fin 2022 « normalement »), c'est parce qu'on retrouve tout de même derrière ce projet le scénariste et producteur de la série, l'apport de PlayStation Productions, le compositeur des différents jeux, et de bonnes stars au casting, notamment Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), qui accompagneront Nico Parker (Sarah), Gabriel Luna (Tommy) et Merle Dandridge (Marlene).