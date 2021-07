Pokémon GO dépasse les 5 milliards de revenus

On l'avait déjà évoqué mais par quelques astuces bien trouvées pour améliorer le confort des utilisateurs en pleine période de pandémie (et de confinement) dont des possibilités de raids à distance,a pu franchir la crise du Covid-19 sans la moindre encombre et continue même de faire de plus en plus de chiffres chaque année.Résultat, selon l'institut Sensor Tower, le titre de Niantic a dépassé les 5 milliards de dollars en revenus depuis son lancement en 2016. Cinq longues années, pour un titre qui continue de maintenir une grosse communauté, et est d'ailleurs en train de fêter cet anniversaire avec un event spécial juste avant le week-end du Go Fest (17/18 juillet)… sous réserve d'avoir acheter un pass, payant évidemment.