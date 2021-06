Halo Infinite : la première Saison du multi sera consacré au thème de l'épisode Reach Halo Infinite : la première Saison du multi sera consacré au thème de l'épisode Reach

Dans le nouveau rapport mensuel fait par 343 Industries autour de Halo Infinite, les développeurs ont révélé que la partie multijoueur aurait donc pour cadre de la Saison 1 l'épisode Reach pour ce qui s'appellera tout simplement « Heroes of Reach ».



Une excellente manière de démarrer le suivi pour Joseph Staten (Directeur Créatif) tant Reach est l'un des épisodes les plus importants pour les fans mais également un élément fondamental du lore autour de la franchise et sans entrer dans les détails, on devine sans mal que la Saison devrait permettre le retour d'anciennes maps cultes et surtout une masse de skins en rapport avec cette préquelle de l'époque X360.



L'occasion de rappeler que la majorité des skins passeront par des Battle Pass (qui seront tous purement cosmétiques), Battle Pass qui contrairement à la plupart des jeux multi F2P type Fortnite n'expireront jamais : vous aurez tout le temps d'arriver à la fin des paliers, et les retardataires pourront même acheter les anciens. Des Battle Pass à chaque fois lié aux Saisons qui dureront naturellement 3 mois, en sachant que certains skins plus originaux (comme la fameuse armure du Samouraï) seront à débloquer gratuitement dans le cadre d'event.



Les semaines à venir devraient sans aucun doute donner les ultimes précisions de cet épisode, avec notamment une nouvelle présentation de la campagne solo/coop, mais aussi et surtout la date de sortie précise.