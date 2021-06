The Legend of Heroes : confirmation de localisation pour quatre autres épisodes

L'event Falcom a eu lieu ce matin et n'a apporté aucune surprise car pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'Epic Games Store avait leaké hier par mégarde toutes les annonces liées à une localisation de quatre titres, uniquement en anglais jusqu'à preuve du contraire avec traduction fournie par les fans Geofront (qui du coup devront supprimer leurs patchs gratuits en échange d'un beau billet).Et on trouvera donc :, fin 2022 (remaster PS4 d'un titre PSP), 2023 (suite du précité), 2023 (dernier épisode en date), 2023 (spin-off action-RPG)A noter que Falcom indique tout fièrement que pour chacun des titres, TOUTES les plates-formes sont concernées mais il ne s'agit en fait que du PC, de la PS4 (et donc PS5) ainsi que la Switch. Falcom n'est donc pas au courant de l'existence d'une autre marque sur le marché.