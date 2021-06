Phil Spencer et Matt Booty souhaitent voir (encore) revenir Killer Instinct Phil Spencer et Matt Booty souhaitent voir (encore) revenir Killer Instinct

Revenu à la surprise générale en 2013 au lancement même de la Xbox One, Killer Instinct a connu une longue carrière malgré une audience assez confidentielle, son format F2P ayant réussi néanmoins à capter les intéressés le temps de tout de même trois saisons.



Toujours disponible dans le Game Pass même si le suivi est bouclé depuis un moment, la licence pourrait néanmoins avoir ses chances de revenir si l'on en croit les propos de Phil Spencer (via le podcast Dropped Frames) qui indique que Microsoft a été très satisfait des retours du public pour le précédent épisode, et qu'il a déjà évoqué plusieurs fois avec Matt Booty (boss de la branche Xbox) l'idée de continuer à faire quelque chose de la série, et vers où ils pourraient l'emmener.



Reste à en trouver le développeur si validé même si Iron Galaxy (responsable des Saisons 2&3) semble tout trouvé pour reprendre en charge l'un des représentants d'un genre qui pour l'heure fait preuve d'une certaine timidité sur cette nouvelle génération de consoles.



Et sinon, Banjo ? Conker ?