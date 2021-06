Charts UK : Ratchet & Clank, forcément 1er Charts UK : Ratchet & Clank, forcément 1er

Nouveau point charts du coté du Royaume-Uni avec, ce n'est pas surprenant, un Ratchet & Clank : Rift Apart qui s'installe confortablement à la première place et si l'on n'a pas encore de comparo avec les anciens épisodes, pas même le remake, c'est tout de même un lancement trois fois plus important que Returnal. Un peu logique néanmoins vu la différence de public.



On notera également que FFVII Intergrade démarre à la 12e place (difficile d'évaluer la performance dans ce type de cas), et que Guilty Gear Strive passe lui totalement inaperçu : 26e place en cumulant les versions PS5 & PS4.



1. Ratchet & Clank : Rift Apart (NEW)

2. FIFA 21 (-1)

3. Mario Kart 8 Deluxe (=)

4. Animal Crossing : New Horizons (-2)

5. Spider-Man : Miles Morales (-1)

6. Assassin's Creed Valhalla (=)

7. Minecraft Switch (=)

8. Resident Evil Village (-3)

9. Chivalry 2 (NEW)

10. Miitopia (-1)