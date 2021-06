E3 2021 : Ubisoft dévoile son programme E3 2021 : Ubisoft dévoile son programme

Nous savions déjà que le nouveau show Ubisoft Forward se tiendrait le 12 juin à 21h00, ouvrant d'ailleurs le bal des conférences E3 ce qui est loin d'être habituel pour l'éditeur qui les années précédentes (sans compter 2020) avait l'habitude de se positionner en plus milieu, et on nous indique donc que les maîtres de scène seront donc Rainbow Six Quarantine (il était temps) et bien entendu Far Cry 6 et Riders Republic.



On vous épargnera le fait qu'une partie du show sera également consacré sur les jeux à suivi déjà disponibles (Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, For Honor, etc) mais on ajoutera à cela l'évocation certifiée de la série Mythic Quest (Apple TV+) et le film Werewolves Within, et l'habituelle possibilité d'un « One More Thing » qui n'est jamais de refus si tant est qu'il arrive un jour. Et là on pense à vous Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2...