Sonic prend RDV ce jeudi avec un Live

Il était temps qu'il revienne dans l'actualité et c'est donc ce jeudi 27 mai à 18h00 que SEGA balancera un Live nommé « Sonic Central » dans le cadre des 30 ans du hérisson bleu, avec un premier aperçu des futurs projets et partenariats dont tout n'aura pas forcément rapport avec le JV.On pense notamment au filmqui a toutes les chances de faire parler de lui vu les récents leaks, mais on n'oubliera pas d'autres rumeurs autour d'unepour la forme, et un remaster surprise du sympathique. Et qui sait si ça ne commencera pas à évoquer un jeu inédit tiens...