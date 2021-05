Charts UK : Resident Evil Village est le deuxième meilleur lancement de l'année Charts UK : Resident Evil Village est le deuxième meilleur lancement de l'année

Après le PC (via Steam), c'est maintenant du coté du Royaume-Uni que Resident Evil Village s'impose comme un inéluctable succès en étant le deuxième meilleur lancement de l'année, derrière Super Mario 3D World + Bowser's Fury, mais avec une part du dématérialisé forcément plus grande. Et sans surprise, c'est la marque PlayStation qui domine et même de très loin : 80 % (en combinant les 59 % de la PS5 et 21 % de la PS4), contre seulement 20 % pour les deux générations de Xbox.



Un succès dans tous les cas, mais pas aidé par la situation actuelle où de nombreux joueurs veulent impérativement y jouer sur nouvelle génération… mais attendant de pouvoir acheter la machine qui va avec. Résultat, un lancement moindre que Resident Evil VII (-40%) et même Resident Evil 2 Remake (-25%) mais tout de même meilleur que celui de Resident Evil 3 Remake (+76%), ce qui n'était pas difficile vu que ce dernier a effectué une sortie décevante avant de se rattraper avec les promos.



A noter enfin que si New Pokémon Snap résiste, Returnal a lui déjà disparu du top 10.



1. Resident Evil Village (NEW)

2. New Pokémon Snap (-1)

3. FIFA 21 (+3)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Animal Crossing : New Horizons (=)

6. Minecraft (+1)

7. Super Mario 3D World DX (-4)

8. Grand Theft Auto V (=)

9. Ring Fit Adventure (=)

10. COD Black Ops : Cold War (=)