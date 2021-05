Le PS Store ''confirme'' Lost Judgment Le PS Store ''confirme'' Lost Judgment

Nous n'avions plus trop de doute mais sachez néanmoins qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre ce 7 mai pour avoir la confirmation pleinement officielle d'un Lost Judgment par la team Yakuza : le responsable du PS Store a fait une bourde en listant tout simplement le jeu, permettant de savoir d'ailleurs qu'il y aura une édition Digitale Deluxe et une ouverture immédiate des précommandes.



Ce sera tout, même si les indices laissent entre à une suite (encore heureux) avec le même héros, se déroulant au moins en partie à Ijincho, la zone principale de Yakuza : Like a Dragon.