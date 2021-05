Ubisoft étend la franchise The Division avec un F2P, un jeu mobile et un film sur Netflix Ubisoft étend la franchise The Division avec un F2P, un jeu mobile et un film sur Netflix

Ubisoft veut jouer la carte du cross-média avec sa franchise The Division et alors que la carrière du deuxième épisode se poursuit, nous voilà avec non pas une mais quatre annonces pour l'avenir.



The Division Heartland

- Développé par Red Storm

- Free-to-play

- Nouvelle « perspective dans l'univers »

- Lancement en 2021 voire 2022

- PC, consoles et cloud-gaming



The Division sur mobile

- Pas plus d'infos mais vous savez à quoi vous attendre



Suivi de The Division 2

- Grosse MAJ fin 2021

- Un mode de jeu inédit

- De nouvelles façons pour mettre à niveau vos agents



Le film The Division

- Développé conjointement entre Netflix et Ubisoft F&T

- Reprendra globalement les événements du jeu

- Rawson Marshall Thurber à la réalisation

- Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal en têtes d'affiche