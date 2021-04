Halo Infinite : quelques visuels et informations Halo Infinite : quelques visuels et informations

Les nouvelles mensuelles de Halo Infinite sont tombées avec cette fois un petit focus sur la version PC qui comme vous pouvez le voir avec les screens ci-dessous proposera une option écran large, en ajoutant une configuration totale pour le combo clavier/souris afin de bien prouver que pour cet épisode, 343 Industries va penser à la Master Race, et c'est somme toute logique vu le succès de la Master Chief Collection aussi bien sur le MS Store que sur Steam.



Mais il n'y a pas que ça :



- Total cross-play entre les versions PC et Xbox

- Le cross-play se fera à partir de votre façon de jouer : si vous jouez à la manette sur PC, vous pourrez rejoindre les joueurs consoles et inversement, si vous jouez au clavier/souris sur consoles, vous pourrez affronter les PCistes.

- Le cross-play sera aussi bien valable en parties classées qu'en matchmaking standard.

- Les invitations d'amis pourront se faire aussi bien via le Xbox Live que Steam ou Discord.

- Option serveurs privés sur PC (avec possibilité d'inviter les joueurs consoles).

- FOV ajustable jusqu'à 120 (même sur consoles !).



On retourne maintenant attendre une nouvelle vidéo de présentation, probablement pour la période E3, en croisant les doigts pour que la sortie en fin d'année soit maintenue.