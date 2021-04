E3 : un nouveau show Forward pour Ubisoft

L'E3 aura bien lieu cette année avec différents partenaires de choix et dans le lot, nous savions déjà que Ubisoft avait répondu à l'appel de ce (grand ?) retour et annonce de faire la tenue d'une conférence, bien entendu une nouvelle fois numérique et donc plus exactement un nouvel « Ubisoft Forward » qui se posera le 12 juin à 21h00.Aucune information sur le contenu mais on peut parier sans jouer les devins quetiendra une place de choix, tout comme, tous deux étant signés pour l'année fiscale en cours.