Call of the Sea a les PlayStation en vue

Après avoir débarqué en fin d'année dernière sur PC, Xbox Series et Xbox One (toujours disponible dans le Game Pass d'ailleurs), le jeu d'aventure narratifpense aller faire un tour chez la concurrence et c'est du moins ce que sous-entend clairement le compte Twitter du jeu avec ce petit visuel en lien avec un certain logo (sur le coté).Et… bah c'est tout, donc on remet le trailer de lancement pour les joueurs PlayStation qui n'ont plus qu'à attendre l'annonce officielle.