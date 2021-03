Compositeur et directeur audio, Ludvig Forssell annonce son départ de Kojima Productions Compositeur et directeur audio, Ludvig Forssell annonce son départ de Kojima Productions

Le teaser du compositeur de Kojima Productions n'avait aucunement rapport avec une annonce disons d'ordre software : Ludvig Forssell s'est contenté de déclarer son retour à l'indépendance en quittant son studio 10 ans pile après avoir squatté les locaux aux cotés de Kojima, et au départ pour le compte de Konami.



On a connu les mélodies de l'homme (et le travail audio en général) pour des titres comme Metal Gear Solid V, les réarrangements sur Smash Bros Ultimate et plus récemment pour Death Stranding, ce dernier cas lui ayant valu une nomination aux BAFTA.



Rien n'empêchera le studio de faire de nouveau appel à lui en tant que freelance, et il faudrait déjà savoir ce que prépare Kojima Productions, même si les rumeurs prévoient dans l'immédiat une réédition PS5 de Death Stranding avec du contenu inédit (et scénaristique).