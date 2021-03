Marvel's Avengers : les différents skins officiels du MCU seront obligatoirement payants

Lors du dernier Livequi a permis de remettre un peu le jeu sur les rails (nouvelle extension, modifications dans certains systèmes, upgrade Next Gen), Crystal Dynamics nous a refilé une nouvelle feuille de route incluant l'arrivée des skins officiels du MCU.Ce que le développeur avait omis de préciser, et c'est important, c'est que ces skins ne seront pas inclus en récompenses dans les divers events, mais uniquement sous forme de DLC payants. Par exemple pour l'event autour de la Chambre Rouge (en lien avec le film Black Widow, d'ailleurs reporté), vous aurez bien accès à une mission, des « secrets » et des plaques animées à débloquer, mais les « tenues inspirées du MCU » seront dans la boutique et nulle part ailleurs. C'est réglé.Pour rappel, les principaux futurs RDV se situeront cet été avec un autre event (Cosmic Cube), de nouvelles zones et un nouveau mode, mais aussi et surtout l'extension gratuite autour de Black Panther. Celle sur Spider-Man devrait attendre la fin de l'été, dans le meilleur des cas.