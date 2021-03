Street Fighter V : nouveau Live la semaine prochaine pour dévoiler Rose et Oro

leaké

L'ultime Saison dea débuté il y a peu avec Dan, et le prochain RDV est donné dans la nuit du 6 au 7 avril (minuit) pour un nouveau Live qui fera un focus sur Rose mais également Oro, donc les deux prochains combattants du Pass qui auront peut-être une date de sortie.Capcom nous promet d'autres annonces pour l'occasion mais il faudra probablement encore patienter un peu pour voir le quatrième représentant du pass (Akira de la franchise) sans oublier le cinquième et dernier, qui lui n'a pas encore étédévoilé.Le Character Pass classique (24,99€) :- Les 5 persos à venir, et leurs stages- Le fameux Eleven- 3 à 10 coloris par persos- 5 costumes spéciaux- Un thème PS4 ou SteamLe Premium Pass (39,99€) :- Le contenu du Character Pass- 26 costumes- 2 stages de plus- Tout un tas de coloris- 100.000 points de Fight Money