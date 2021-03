Ninja Gaiden Master Collection : le producteur explique l'absence de la version Black Ninja Gaiden Master Collection : le producteur explique l'absence de la version Black

Théoriquement, Ninja Gaiden Sigma et Ninja Gaiden Sigma 2 ont beau être les versions finales de leurs épisodes d'origine, certains puristes gardent une préférence pour des éditions antérieures, particulièrement le fameux Ninja Gaiden Black, et le producteur Fumihiko Yasuda vient d'avouer auprès de Famitsu que l'absence de cette version dans la future compilation (et même l'espoir de le revoir un jour) était dû à une « bonne » raison : la Team Ninja a perdu le code source. Ou du moins en partie.



Et ne rigolez pas car c'est loin d'être une première chez les développeurs japonais dont Square Enix avec notamment des données envolées pour le premier Kingdom Hearts ou encore Final Fantasy VIII, et même chez Konami car on se souvient de l'affaire Silent Hill 2 qui a conduit à une version dramatique dans la compilation HD.



Bref, l'interview nous apprend en outre que cette compilation proposera pour les épisodes concernés une difficulté plus simple sur les missions coop (afin de pouvoir les faire en solo), que la version japonaise sera toujours touchée par la censure afin d'obtenir une classification D, et que l'équipe espère toujours proposer à l'avenir un quatrième épisode sans rien pouvoir annoncer pour le moment.



Ah et accessoirement, Ryû Hayabusa dans Super Smash Bros Ultimate, ce serait parfaitement possible, mais la Team Ninja « attend l'invitation » de Sakurai. Comme bien d'autres personnages.



Ninja Gaiden : Master Collection sortira le 10 juin sur PC, PS4, One & Switch.