Resident Evil Village : la deuxième démo sera bien tirée du jeu principal (avec davantage d'action)

Le Live Stream « Play Play Play » de Sony Japan n'a rien apporté de neuf « visuellement » surmais nous avons tout de même pu repartir avec quelques petites informations, dont la plus importante : il est pleinement confirmé que la deuxième démo jouable (prévu dans le courant du printemps) sortira sur tous les supports et que contrairement à la première, elle sera cette fois axée sur les combats en plus d'être tirée du jeu principal.Hormis cela :- Pour la première fois dans l'histoire de la série, nous avons le même héros pendant deux épisodes d'affilé mais les scénaristes souhaitaient montrer à quel point la personnalité d'Ethan avait évolué.- Comme pour faire lien avec la taille indécente de Lady Dimitrescu (2m90 on rappelle), le panorama met l'accent sur la domination de son château sur le village.- Le village qui d'ailleurs recèle d'idées reprises de, où l'on devrait retrouver quelques clins d'oeil et zones typiques.- Cet épisode sera celui qui vous proposera le plus grand nombre d'armes, avec en passant une prise en compte des gâchettes adaptatives de la PS5.- Le marchant s'appelle Duke, et vendra des améliorations, des recettes d'artisanat et autres surprises.- Plus libre que d'habitude, la progression proposera plusieurs quêtes à gérer indépendamment les unes des autres.Sortie prévue le 7 mai sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PS4 & One.