Super Bomberman R Online sortira bien sur PC et consoles, toujours en F2P

On se doutait bien que l'exclusivité Stadia n'allait pas durer éternellement et c'est ainsi que Konami annonce quesortira partout ailleurs à une date néanmoins encore inconnue (PC, PS4, One, Switch).Un titre qui n'est donc paspuisqu'on parle d'un Battle Royale jouable à 64, en plus de modes de jeux plus standards, fourni en format F2P même s'il sera possible d'opter pour un modèle « Premium » (10 balles) qui vous offrira des skins de différentes licences de l'éditeur, dontet. Le pack Premium qui sera d'ailleurs obligatoire pour accéder aux parties privées.