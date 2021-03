Nouvelles présentations de FFVII Remake Intergrade et Resident Evil Village le 21 mars Nouvelles présentations de FFVII Remake Intergrade et Resident Evil Village le 21 mars

On sait depuis hier que Square Enix proposera un Live le 18 mars pour parler de ses titres majoritairement occidentaux (Balan Wonderworld est l'exception) donc il ne faudra rien attendre du coté de Final Fantasy XVI, ni même Final Fantasy VII Remake : Intergrade.



Mais ce dernier a déjà un autre RDV prévu, le 21 mars à midi (heure FR), durant un petit show de PlayStation Japan nommé « Play ! Play ! Play ! » où Yoshinori Kitase en dévoilera davantage sur cette réédition attendue exclusivement sur PlayStation 5 le 10 juin prochain, incluant la fameuse extension consacrée à Yuffie.



Un show d'une heure où un deuxième représentant viendra s'incruster, le très attendu Resident Evil Village qui a déjà beaucoup fait parler de lui mais dont on ne refusera pas une goutte d'informations supplémentaires en attendant son lancement le 7 mai sur PC, PS5, SX, mais aussi sur PS4 & One.