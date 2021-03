[RAPPEL] New Game+ Expo à 17h00 [RAPPEL] New Game+ Expo à 17h00

Petit moment d'actualité pour la fin d'après-midi avec l'event NGPX (New Game+ Expo) qui comme l'été dernier mettra en avant quelques éditeurs de moindre taille que les piliers de l'industrie avec annonces et probablement dates de sortie.



On fera le résumé de tout cela dès que possible mais c'est à suivre à 17h00 avec le lien Twitch ci-dessous, avec en attendant un rappel des principaux groupes concernés :



- Aksys Games

- Arc System Works

- GungHo Online

- Inti Creates

- Koei Tecmo

- Natsume

- NIS America

- Playism

- PM Studios