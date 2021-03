Affaire The Sinking City : Nacon apporte son droit de réponses face aux accusations de Frogwares Affaire The Sinking City : Nacon apporte son droit de réponses face aux accusations de Frogwares

Dans l'affaire qui oppose Frogwares à Nacon, c'est surtout le premier qui a fait parler de lui ces derniers temps mais l'éditeur français a tenu enfin à monter à la barre pour donner sa version des faits, tenant pour commencer à réfuter les accusions de Frogwares sur les sommes non payées aux développeurs tout en n'oubliant pas de rappeler que sur la cessation anticipée de contrat, la justice FR avait bien donné tort au créateur de The Sinking City et Nacon était dans son bon droit de remettre le jeu sur les supports initialement prévus, donc PC, PS4 & One (Frogwares a auto-publié le jeu sur Switch et PS5).



Reste le cœur du problème évoqué depuis le début de la semaine et de ce coté, Nacon n'apporte pas vraiment les réponses attendues dans son communiqué. Pour rappel, Frogwares accuse son ancien éditeur d'avoir republié sur Steam une contrefaçon du jeu précité (depuis retirée de la plate-forme de Valve) et certes, Nacon a raison en disant que lui seul a le droit d'éditer le jeu sur Steam tandis que l'on apprend qu'un des termes du contrat permet à l'éditeur de faire appel à un sous-traitant pour concevoir ce type de portage.



Mais on en revient au même point : pour faire un portage officiel et l'éditer, il faut un code source, et le code source en question, il se trouve chez Frogwares qui (dans une clause encore en cours de décision face au tribunal de première instance) n'est pas encore dans l'obligation de le livrer à Nacon. D'où le fait que ce dernier s'est permis d'acheter une version officielle du jeu pour la pirater et la publier sur Steam, et c'est ce point de détail que la justice devra examiner à l'avenir pour savoir s'il s'agit bien d'un vol de propriété intellectuelle.