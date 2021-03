Affaire Frogwares VS Nacon : Valve préfère retirer The Sinking City de Steam

L'affaire prenant de l'ampleur et face aux menaces de Frogwares contre Nacon, Valve n'a pas souhaité se prendre le moindre dommage collatéral et préfère rester en dehors de l'affaire en retirantface à la loi DMCA, invoquée par Frogwares et protégeant la propriété intellectuelle.Pour rappel, dans le conflit qui oppose les deux premiers cités (respectivement développeur et éditeur du jeu en question), Frogwares a fait savoir être juridiquement toujours dans son droit de refuser le jeu sur Steam, et reste le seul à posséder le code source, chose qui a poussé Nacon a édité (apparemment illégalement) une version dite de contrefaçon.Si vous n'étiez pas là depuis le début de la semaine, plus d'informations