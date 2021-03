The Sinking City : comment Nacon en est venu à pirater (illégalement) une version de son propre jeu

Il y a peu,faisait son retour sur Steam plusieurs mois après son retrait de toutes les plates-formes online, et si on n'y prêtait pas attention plus que cela, c'est avant que son développeur Frogwares ne déboule avec unEt l'explication vient en effet de tomber.Mais avant cela, il faut revenir à la base de l'affaire. Au printemps 2019, l'éditeur français Nacon (ex-Big Ben) et Frogwares sortent en partenariat, ce jeu d'aventure narratif dans un univers Lovecraftien sans en avoir le nom. Les choses se passent bien, jusqu'à ce que l'embrouille éclate, Frogwares optant pour une fin précipitée de contrat en mettant en avant de nombreux retards de paiement de la part de Nacon, le vol de mails personnels ou encore l'absence de transparence sur les ventes du jeu. Résultat, l'affaire est envoyée devant les tribunaux et le jeu se voit retiré numériquement de toutes les plates-formes, sauf Switch (Frogwares l'a publié en auto-édition) et quelques plates-formes PC tiers pour les mêmes raisons, dont GamesPlanet et Origin.Sauf que retournement de situation, en octobre dernier, la Cour d'Appel de Paris donne raison à Nacon, pointant la fin prématurée du contrat entre les deux boîtes, ce qui permet à l'éditeur de replacer le jeu d'abord sur le Xbox Live puis sur le PlayStation Store… mais toujours pas sur Steam. Et c'est là que l'on tombe dans un véritable merdier judiciaire, où Nacon a peut-être commis une énorme erreur.Pour comprendre, il faut savoir que Nacon avait en sa possession les codes sources des versions PS4/One, ce qui a permis de les remettre en ligne très rapidement… mais pas la version Steam ! L'éditeur avait donc théoriquement le droit de mettre le jeu sur Steam s'il possédait le code source mais ce dernier était toujours chez Frogwares, qui n'avait aucune obligation de le rendre (pour l'instant) puisque la décision finale sur ce point était toujours devant le tribunal de première instance, et que la validation pouvait prendre des mois. Voire davantage.Et pourtant, le jeu est bien arrivé sur Steam le 26 février, et c'est là qu'on arrive à l'affaire du jour. Car forcément surpris par cela, Frogwares a mené l'enquête et a tout rendu public(c'est en anglais), pouvant se résumer comme suit :- Nacon a acheté (si, si) une version desur Gamesplanet.- Par un jeu de recherche, Frogwares a ensuite découvert que le jeu a été confié au studio belge Neopica (racheté par Nacon en fin d'année dernière) qui a dépiauté le code source illégalement mais avec talent car normalement sous le système efficace de cryptage Unreal Engine.- Nacon a ensuite fait modifier les fichiers comme la suppression du logo Frogwares et des pubs pour les jeuxpar exemple.- Et hop, mise en vente sur Steam.Et si on rajoute à cela que Frogwares avait suffisamment de droits sur le jeu pour imposer l'absence de modifications non souhaitées, et que Nacon a récupéré la version Deluxe (incluant du contenu post-launch, donc non payé par l'éditeur à l'époque), on peut dire dans les grandes lignes que l'éditeur français a mis en vente une contrefaçon piratée, et est en plein vol de propriété intellectuelle. Voilà voilà…Évidemment, Frogwares ne s'est pas fait attendre et annonce que Nacon et son PDG Alain Falc